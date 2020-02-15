Племінниця співачки Софії Ротару, Соня Кей, написала цікавий пост у своєму Instagram

Висхідна зірка Соня Хлябич (таке справжнє ім'я дівчини) похвалилася великим букетом від коханого, пише Рoliteka.net.

Співачка, по всій видимості позувала вдома, у затишному одязі яскраво-зеленого кольору. Хвилясте волосся Соня прибрала в високий хвіст, кінці якого опускалися по плечу артистки.

Хоча обличчя Соня приховала за великим букетом жовтих троянд, все ж, було помітно, що вона зробила макіяж. Букет и артистка виглядали на фото добре, так и хочется сказати: "Які ж вони розкішні".

Позаду можна побачити кухню артистки і кімнату шафою.

"Вітаю всіх з Днем Святого Валентина! Любіть один одного, поважайте і цінуйте! ❤️ Дякую тобі, коханий! ❤️", - підписала фото Соня.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів, в тому числі, у вигляді смайликів.

"Дякую!Сонечко,мила,будь завжди кохана!Розкішні троянди😘", "Кохання з коханим 😉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "З днем валентина і вас🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Кей постала в помаранчевих чоботях і костюмі, який обтягнув фігуру співачки.

Племінниця Ротару зробила з волосся дві "гульки" на голові, а також залишила багато розпущеного волосся ззаду. Образ вийшов дуже цікавим і привабливим.

Співачка позувала на тлі двері і фотографувала себе в дзеркало.

Раніше ми писали, що Соня Хлябич вибрала чорні шкіряні короткі шортики, колготки і масивні черевики.

Також на співачці - чорна куртка і кепка. Її образ завершила яскрава сумочка. Соня сіла і приклала пальці до губ. Зірка виглядала дуже добре, незважаючи на прогулянковий образ.

Нагадаємо також, що Соня Хлябич постала в облягаючих джинсах, сорочці і легкій кофтині. Вона прогулювалася по берегу моря.

Судячи з геолокації Соня знаходилась в популярному серед українців курортному містечку Залізний порт. Правда, українці полюбляють там відпочивати влітку.

«Коли ти закоханий, у тебе виростають крила, ти прокидаєшся з посмішкою від того, що твоя кохана людина поруч з тобою. Тобі хочеться отримувати максимальне задоволення від життя, від кожного моменту», - написала Кей.

Нагадаємо, що племінниця Ротару у всьому чорному приголомшила виглядом: "Страшно заснути".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей в міні-шортах розбурхала видом на прогулянці: "Зачини, застудишся!".

Також Politeka писала, що Соня Кей в рваних штанях приголомшила витівкою в парку: "готова на все, що завгодно".