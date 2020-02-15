Племянница певицы Софии Ротару, Соня Кей, написала интересный пост в своем Инстаграм

Восходящая звезда Соня Хлябич (такое настоящее имя девушки) похвасталась большим букетом от любимого, пишет Рoliteka.net.

Певица, по всей видимости позировала дома, в уютной одежде ярко-зеленого цвета. Волнистые волосы Соня убрала в высокий хвост, концы которого опускались по плечу артистки.

Хотя лицо Соня скрыла за большим букетом желтых роз, все же было заметно, что она сделала макияж. Букет и артистка смотрелись на фото хорошо, так и хочется сказать: "Какие же они роскошные".

Позади можно увидеть кухню артистки и комнату со шкафом.

"Поздравляю всех с Днем Святого Валентина! Любите друг друга, уважайте и цените! ❤️ Благодарю тебя, любимый! ❤️", - подписала фото Соня.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев, в том числе, в виде смайликов.

"Спасибо!Сонечка,милая,будь всегда любима!Розы роскошные😘", "Любви с любимым 😉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "С днем валентина и вас🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Кей предстала в оранжевых сапогах и костюме, который обтянул фигуру певицы.

Племянница Ротару сделала из волос две "гульки" на голове, а также оставила много распущенных волос сзади. Образ получился очень интересным и привлекательным.

Певица позировала на фоне двери и фотографировала себя в зеркало.

Ранее мы писали, что Соня Хлябич выбрала черные кожанные короткие шортики, колготки и массивные ботинки.

Также на певице - черная куртка и кепка. Ее образ завершила яркая сумочка. Соня присела и приложила пальцы к губам. Звезда выглядела очень хорошо, несмотря на прогулочный образ.

Напомним также, что Соня Хлябич предстала в облегающих джинсах, рубашке и легкой кофте. Она прогуливлась на берегу моря.

Судя по геолокации Соня находилась в популярном среди украинцев курортном городке Железный порт. Правда, украинцы предпочитают там отдыхать летом.

«Когда ты влюблен, у тебя вырастают крылья, ты просыпаешься с улыбкой от того, что твой любимый человек рядом с тобой. Тебе хочется получать максимальное удовольствие от жизни, от каждого момента», - написала Кей.

Напомним, что племянница Ротару во всем черном ошарашила видом: "Страшно заснуть".

Как сообщала Politeka, Соня Кей в мини-шортах взбудоражила видом на прогулке: "Прикрой, простудишься!".

Также Politeka писала, что Соня Кей в рваных штанах огорошила выходкой в парке: "готова на все, что угодно".