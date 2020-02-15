Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), яка раніше входила в групу Nikita, засвітила принади у відвертому вбранні

Красуня часто радує шанувальників відвертими фото і відео, пише Рoliteka.net. Цього разу Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати гарне тіло в шкіряному вбранні на гудзиках.

Співачка позувала у дзеркала, розстебнувши чорний одяг, схожий на сорочку з короткими рукавами. У результаті стали видні великі груди артистки в ліфчику.

На шиї зірки блищав ланцюжок з кулоном у вигляді ключика.

Анастасія посміхнулася, опустивши очі в телефон. На артистці практично немає макіяжу, виділяються тільки чорні брови та блискучі губи.

Дівчина прибрала волосся у високий пучок, блиснувши сережками-пусетами. Виглядає Кумейко не тільки дуже гарячо, але і ніжно.

"Світло відмінне, а ось розмір 🤷🏻‍♀️", - підписала знімок українська знаменитість.

За 45 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Треба на розмір менше 😳🔥", "Про що мова? Я щось не зрозумів))", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Nana ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "І размерчік 🔥", "Там по айфону, напевно, мультики показують", "Та ти богиня😋і размерчікі божественні😍з святом)люби і будь улюбленою❤️❤️❤️", "Красиві 🔥 .... камери в телефоні)", "❤️🔥 шик", "Дивлячись про який розмерчик говорити😂", "Ти шикарна😍", "Розмір чого?" "і розмерчик вогонь))) ", "Розмерчик просто супер👍😀", "sexy", "Підтискає😂😍🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала у відвертому топі. На відео дівчина провела руками по тілу, стиснувши груди так, що вони ледь не випадали із глибокого вирізу. Камера була спрямована на розкішні принади, від чого не можна було їх не помітити.

При цьому артистка сиділа в одних трусиках, і камера показала її стрункі ніжки.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко елегантно розляглася на канапі в одному топі, який ефектно підкреслює її форми.

Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.

Зазначимо, кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.

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