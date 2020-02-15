Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, побувала на модному показі

Красуні випала честь представляти гарне плаття, пише Politeka.net. Наряд був прикрашений чорними паєтками, які блищали від фотоспалахів.

Вбрання виявилося досить відвертим. Глибина декольте практично доходила до пупка. Пишні груди виглядали з нього, ледь не вивалюючись.

Чорні шкіряні поясочки врізалися у виріз. Плаття виявилося з відкритою спиною і трималося лише на шиї.

Макіяж і зачіска Бели були простими, щоб не відволікати поглядів від наряду. Дівчина йшла по подіуму дуже впевнено і навіть посміхнулася.

В пості зірка зізналася в любові дизайнерам і подякувала за такий наряд, в якому вона пройшлася.

За вісім годин пост зібрав понад 255 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі писали, що Белла прекрасна і дуже гаряча.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала у відвертій сукні. Велике декольте дозволило розглянути пружні груди Белли, яку вона вирішила не ховати в бюстгальтер.

Зірка одну руку поклала собі на стегно, а другою сперлася на диван.

Всього за одну годину майже сто тисяч шанувальників оцінили пікантний кадр лайком.

Раніше ми писали, що Белла Хадід виставила серію фото і відео з показу мод від американського бренду Rodarte.

"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель.

Модель з'явилася в елегантному білому платті по коліно з червоними вставками.

На голові у Белли красується оригінальний капелюшок у формі червоно-білої квітки, обрамленого напівпрозорою білою тканиною. Відкриті туфлі на підборах середньої довжини також червоно-білого кольору.

Нагадаємо також, що Белла Хадід покрасувалася в облягаючому блискучому платты з глибоким каплеообразним вирізом на грудях - таким чином артистка "блиснула" грудьми, швидше за все, без бра.

Також модель прийняла позу - зігнулась так, що в "центрі уваги" виявилися її тонка талія і стегна.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах