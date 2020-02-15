Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, побывала на модном показе

Красотке выпала честь представлять красивое платье, пишет Politeka.net. Наряд был украшен черными пайетками, которые блестели от фотовспышек.

Платье оказалось довольно откровенным. Глубина декольте практически доходила до пупка. Пышная грудь выглядывала из него, едва не вываливаясь.

Черные кожаные поясочки врезались в вырез. Платье оказалось с открытой спиной и держалось лишь на шее.

Макияж и прическа Беллы были простыми, чтобы не отвлекать взглядов от наряда. Девушка шла по подиуму очень уверенно и даже улыбнулась.

В посте звезда призналась в любви дизайнерам и поблагодарила за такой наряд, в котором она прошлась.

За восемь часов пост собрал более 255 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что Белла прекрасна и очень горячая.

Напомним, Белла Хадид позировала в откровенном платье. Большое декольте позволило рассмотреть упругую грудь Беллы, которою она решила не прятать в бюстгальтер.

Звезда одну руку положила себе на бедро, а второй оперлась на диван.

Всего за один час почти сто тысяч поклонников оценили пикантный кадр лайком.

Ранее мы писали, что Белла Хадид выставила серию фото и видео с показа мод от американского бренда Rodarte.

"Абсолютно радикальное шоу - спасибо, что пригласили, я горжусь работой с вами", - написала модель.

Модель предстала в элегантном белом платье по колено с красными вставками.

На голове у Беллы красуется оригинальная шляпка в форме красно-белого цветка, обрамленного полупрозрачной белой тканью. Открытые туфли на каблуке средней длины также красно-белого цвета.

Напомним также, что Белла Хадид покрасовалась в облегающем блестящем платье с глубоким каплеообразным вырезом на груди - таким образом артистка "сверкнула" грудью, скорее всего, без бра.

Также модель приняла привлекающую внимание позу - изогнулась так, что в "центре внимания" оказались ее тонкая талия и бедра.

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