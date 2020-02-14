Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), яка раніше входила в групу Nikita, опублікувала відео відвертого характеру

Артистка присіла, розставивши ноги і доторкаючись до інтимних частин тіла, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня з'явилася в топі з прозорим переплетінням між грудьми. Дівчина провела руками по тілу, стиснувши груди так, що вони ледь не випадали із глибокого вирізу. Камера була спрямована на великы принади, від чого не можна було їх не помітити.

При цьому артистка сиділа в одних трусиках, і камера показала її стрункі ніжки.

Анастасія з яскравим макіяжем, з акцентом на губи і повіки, виглядала чудово. Вона закривала очі або пристрасно дивився в камеру. Ця дівчина неповторна.

"Не знаю як половинці, але я собі подарунок вже вибрала 😈 А ви ?❤️", - поцікавалася красуня у підписників.

Майже за годину пост зібрав 2000 лайків та багато коментарів.

"Тільки що спілкувався з Монікою Беллуччі. Після цього відео, на нашій вечері не буде! Тоді, я Хопкінса теж викреслюю?!", "Я думаю це буде якраз для половинки подарунок", "Найкращий подарунок це ви😉🔥", "Кармен", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала в напівпрозорому чорному облягаючому костюмі. Дівчина займалася йогою, роблячи шпагат в повітрі.

Зірка продемонструвала ідеальне тіло і розтяжку. Її груди буквально вивалюється з тонкої тканини. Також на опублікованих кадрах співачки та ді-джей засвітилася без макіяжу, не рахуючи татуажу брів.

Раніше ми писали, що екс-Nikita танцювала в чорному боді і ботфортах. Видно, що знімали Анастасію на студії. На задньому плані видніється різна техніка для зйомок, а також велике вікно.

"Зробив діло - танцюй сміливо. Сьогодні здійснилася моя давня мрія - зйомка. Вже не можу дочекатися, коли поділюся результатами. Хоча у мене стільки #backstage , що вистачить на місяць", - написала Анастасія.

Користувачі мережі встигли подивитися ролик дві тисячі разів і написали кілька хороших коментарів.

Нагадаємо, запальна екс-Nikita посвітила своїми принадами в обтягуючому боді

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