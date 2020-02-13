32-річна українська співачка Санта Дімопулос, колишня учасниця групи "ВІА Гра", похвалилася ідеальним тілом і дала шанувальникам поради, що робити в разі емоційного вигорання

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить пікантному образі. Дівчина показала себе крупним планом: оголені плечі, розкішний макіяж, зухвалий погляд і елегантний синій капелюшок - зробили свою справу - це фото не на жарт розбурхує.

Дімопулос, мама двох діток - 11-річного сина і 5-місячної доньки - заговорила про втому. Не ту, при якій достатньо тільки виспатися, а про більш глибоку - емоційне вигоряння. Дівчина дала кілька порад шанувальникам, що робити в даному випадку.

Зокрема, Санта стверджує, що потрібно змінити поле діяльності: якщо ви не дивитися фільми - подивіться, не займаєтеся спортом - займіться, і в такому дусі.

"«У мене більше немає сил». Всім знайоме відчуття, коли ти втомлений і нічого не цікаво. Хочеться просто лягти і плакати... Але на питання: "Від чого?"- відповіді не знаходиться. Що таке емоційне вигоряння? Це стан, при якому людина втрачає натхнення щось робити. Чимось схоже на депресію, але без причини. Просто набридло...", - пише у соцмережі Санта.

"Кращий відпочинок – це зміна діяльності! Я розумію, що ви не можете в один день не прийти на роботу. Але ж є час і крім неї. Проаналізуйте, як проходить ваш вільний час і поміняйте. Прибирання, фільми, перегортування стрічки Instagram і. т п. Правильно я описала ваш вечір?) Так от, що б це не було, замінюйте!", - порадила співачка.

Шанувальники активно брали участь в обговоренні проблеми, не забуваючи при цьому нахвалювати спекотне фото артистки.

"Яка гарна 😍"

"Ой розумію дуже добре 👌 у самої таке бувало 🙈 допомагало те що починала фокусуватися на чомусь новому для себе 👌а найкрутіший варіант це похід в зал 😍 після нього просто кайф ❤️"

"Бориспіль - літак - апероль 😂"

"У мене вперше в житті таке !! навіть міні відпустка не допомогла, стан вплинув на біль у спині 🙈"

"Красуня просто🔥🔥🔥🔥погляд реально щасливої дівчини,очі горять❤️❤️"



"Санта просто шикарна 😍❤️ в такому стані рятує зміна обстановки , або гуляти , найкраще в місто на прогулянку, можна і з подружками. "

Нагадаємо, екс-ВІА Гра похвалилася ідеальним пресом після пологів

А ще Politeka писала, що красуня-зірка ВІА Гри поділилася кадрами з весілля, сліз не стримати