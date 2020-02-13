32-летняя украинская певица Санта Димопулос, бывшая участница группы "ВИА Гра", похвасталась идеальным телом и дала поклонникам советы, что делать в случае эмоционального выгорания

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма пикантном образе. Девушка показала себя крупным планом: оголенные плечи, роскошный макияж, дерзкий взгляд и элегантная синяя шляпка - сделали свое дело - это фото не на шутку будоражит.

Димопулос, мама двух деток - 11-летнего сына и 5-месячной дочки - заговорила об усталости. Не той, при которой достаточно только выспаться, а о более глубокой - эмоциональном выгорании. Девушка дала несколько советов поклонникам, что делать в данном случае.

В частности, Санта утверждает, что нужно сменить поле деятельности: если вы не смотрите фильмы - посмотрите, не занимаетесь спортом - займитесь, и в таком духе.

"«У меня больше нет сил». Всем же знакомо то чувство, когда ты уставший и ничего не интересно. Хочется просто лечь и плакать... Но на вопрос: "От чего?"- ответа не находится. Что такое эмоциональное выгорание? Это состояние, при котором человек теряет вдохновение что-либо делать. Чем то похоже на депрессию, но без причины. Просто надоело...", - пишет в соцсети Санта.

"Лучший отдых – это смена деятельности! Я понимаю, что вы не можете в один день не прийти на работу. Но ведь есть время и помимо неё. Проанализируйте как проходит ваше свободное время и поменяйте это. Уборка, фильмы, пролистывание ленты Инстаграм и.т п. Правильно я описала ваш вечер?) Так вот, что бы это ни было, заменяйте!", - посоветовала певица.

Поклонники активно участвовали в обсуждении проблемы, не забывая при этом нахваливать жаркое фото артистки.

"Какая красивая 😍"

"Ой понимаю очень хорошо 👌 у самой такое бывало 🙈 помогало то что начинала фокусироваться на чём-то новом для себя 👌а самый крутой вариант это поход в зал 😍 после него просто кайф ❤️"

"Бориспіль - літак - апероль 😂"

"У меня впервые жизни такое !! даже мини отпуск не помог, состояние повлияло на боль в спине 🙈"

"Красотка просто🔥🔥🔥🔥взгляд реально счастливой девушки,глаза горят❤️❤️"



"Санта просто шикарная 😍❤️ в таком состоянии спасает смена обстановки , или гулять , лучше всего в город на прогулку, можно и с подружками. "

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