Відома українська співачка Ірина Федишин постала в образі американської зірки

Красуня опублікувала знімок в купальнику, на якому похвалилася красивою фігурою, пише Рoliteka.net.

Зірка продемонструвала форми в червоному куплальнику. Вын обтягнув її вигини, виділивши всі достоїнства фігури: тонку талію, великі груди і пружну п'яту точку.

Варто відзначити, що по боках артистки були зав'язочки, що відкривали вид на голе тіло співачки.

Федишин розпустила хвилясте волосся і посміхнулася, позуючи в рятувальній будці на пляжі.

"Який фільм Вам нагадує це фото? 😉🎬😻 👉1/2/3 🌟 ", - підписала знімок зірка.

Чи варто говорити, що українка надихалася образом Памели Андерсон з популярного серіалу 90-х "Рятувальники Малібу".

За дві години пост артистки зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"симпатична дівчина 😍", "Ірино, на якому місяці?", "Рятувальники Малібу", "В аеропорті", "Відбитки здавали пальців", "Рятувальники Малібу 🌹в головних ролях🔥🔥🔥 Ірина Федишин)))♥️♥️♥️♥️", "😍ти прикрасна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Рятувальники Малібу 😂🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "рятівниця МАЛІБУ 💞😍😍😍", "З Памелою Андерсон", "Рятувальники", "Рятувальники Малібу (Дубаї😂) 🔥🔥🔥 ..?", "Я коли глянув на фото, саме так і хотів назвати "Рятівниця Малібу", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у грудні Ірина Федишин потрапила в ДТП.

"Це дуже страшно... 😭 Ми готувалися робити маневр, заздалегідь включивши лівий поворот. В цей же час, інший пасажирський бус, перетинаючи суцільну смугу на швидкості «влетів» в наше авто", - написала артистка у своєму Instagram.

Співачка зазначила удар був такої сили, що виникла біль у м'язах. На місце події викликали швидку, а ніч зірка зі своєю командою провела у лікарні.

Пізніше Ірина розповіла, що ДТП сталася, коли вона поверталася з чоловіком у Львів після концерту в Шепетівці.

По дорозі додому вони зробили зупинку на одній із заправних станцій, і тут відчули потужний удар.

Ймовірність травм була досить високою і подружжя з місця аварії забрала "швидка". У підсумку, на щастя, все обійшлося.

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