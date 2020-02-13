Известная украинская певица Ирина Федишин предстала в образе американской звезды

Красотка опубликовала снимок в купальнике, на котором похвасталась красивой фигурой, пишет Рoliteka.net.

Звезда продемонстрировала формы в красном куплальнике. Он обтянул ее изгибы, выделив все достоинства фигуры: тонкую талию, большую грудь и упругую пятую точку.

Стоит отметить, что по бокам у артистки были завязочки, открывавшие вид на голое тело певицы.

Федишин распустила волнистые волосы и улыбнулась, позируя в спасательной будке на пляже.

"Какой фильм Вам напоминает это фото? 😉🎬😻 👉1 / 2/3 🌟", - подписала снимок звезда.

Стоит ли говорить, что украинка вдохновлялась образом Памелы Андерсон из популярного серила 90-х "Спасатели Малибу".

За два часа пост артистки собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"симпатичная девушка 😍", "Ирина, на каком Вы месяце?", "Спасатели Малибу", "В аеропорту", "Отпечатки сдавали пальцев", "Спасатели Малибу 🌹в главных ролях🔥🔥🔥 Ирина Федишин)))♥️♥️♥️♥️", "😍ты прекрасна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Спасатели Малибу 😂🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "спасительница МАЛИБУ 💞😍😍😍", "С Памелой Андерсон", "Спасатели", "Спасатели Малибу (Дубаи😂) 🔥🔥🔥 ..?", "Я когда взглянул на фото, именно так и хотел назвать "Спасительница Малибу", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что в декабре Ирина Федишин попала в ДТП.

"Это очень страшно... 😭 Мы готовились делать маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости «влетел» в наше авто", - написала артистка в своем Инстаграм.

Певица отметила - удар был такой силы, что возникла боль в мышцах. На место события вызвали скорую, а ночь звезда со своей командой провела в больнице.

Позже Ирина рассказала, что ДТП произошла, когда она возвращалась с супругом во Львов после концерта в Шепетовке.

По дороге домой они сделали остановку на одной из заправочных станций, и тут ощутили мощный удар.

Вероятность травм была довольно высокой и супругов с места аварии забрала "скорая". В итоге, к счастью, все обошлось.

Напомним, известная украинская певица Ирина Федишин показала сочное тело в купальнике: «чтобы уговорить мужа»

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