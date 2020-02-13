Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала на красной дорожке в соблазнительном образе

Звезда стала популярной после выходя сериала "Крепостная", а после победы в проекте "Танці з зірками 2019" Ксения стала еще более известной, пишет Politeka.net.

Видимо, актриса получает массу предложений по поводу участия в съемках. Так, недавно Ксения снялась в фильме "Голая правда". В честь премьеры девушка позировала на красной дорожке.

Мишина выбрала кожаную короткую юбку с прозрачным шлейфом, блузу с рукавами фонариками. Завершила ее образ сумочка. Юбка была с поясом, который выделил тонкую талию звезды. Ко всему прочему, артистка очень стройна, а от ее ровных ножек трудно оторвать взгляда.

Примечательно, что актриса была во всем черном.

Ксения распустила длинные черные волосы. А ее натуральную красоту подчеркнул неброский макияж.

Ксения улыбалась и смотрела в камеру, направленную на нее фотографом.

За час пост собрал более 5500 лайков и много комментариев.

"Моя любимая актриса 😍Обожаю все фильмы и сериалы с вашим участием 😚", "Супер♥️", "Вы лучшая, обожаю вас😍😘❤️", "Чувственная красотка", - написали одни из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина предстала в безрукавке с большим воротом, брюках и сапогах.

Наряд прекрасно подошел красотке, фото вышло очень уютным.

Мишина стояла у окна, приподняв ножку. Она смотрела вдаль и широко улыбалась.

"Прекрасной недели, милые 🎈", - подписала красивое фото звезда.

Напомним, Ксения Мишина показала себя крупным планом и можно увидеть большой синяк под глазом, а также разбитую губу. Как оказалось, это был один из фильтров в приложении Инстаграм.

Ксения в этот раз была в толстовке и завязанным хвостом. За кадром был слышен смех подруги.

Видео было опубликовано в сториз, пэтому фанаты не смогли оценить ролик или написать комментарии открыто.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина предстала с распущенными волосами и нежным макияжем в бежево-золотистых тонах. Она легонько дотрагивалась рукой до подбородка.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.