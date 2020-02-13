Відома голлівудська актриса 54-річна Елізабет Херлі з'явилася у незвичному вбранні

Зірка відвідала вечірку в Індії, де з'явилася в прозорій сукні від Julien Macdonald, пише Рoliteka.net. Зірка одягла сукню на голе тіло, а інтимні місця прикрили різні візерунки. На її шиї сяяло велике намисто, а на голові блищала тіара.

Вбрання підкреслило ідеальні вигини знаменитості.

Відомо, що актриса відпочила в компанії друзів з Джайсалмері - місті посередині Великої індійської пустелі.

Знімки артистка оприлюднила в мережі і отримала масу компліментів від шанувальників.

Тільки за день публікація артистки зібрала майже 75 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Елізабет прекрасно виглядає і дуже сексуальна, взагалі: "Божественна!"

Нагадаємо, Елізабет Херлі набула особливої популярності після виходу фільмів про Остіна Пауерса, а також, коли зіграла диявола в картині "Засліплений бажаннями".

Нещодавно актриса грала головну роль в серіалі "Члени королівської сім'ї".

Відомо, що особисте життя Херлі було бурхливим. Кілька років вона була у відносинах з актором Х'ю Грантом. Чотири роки (з 2007 по 2011) була одружена з бізнесменом Аруном Найаром.

Відомо, що у 2002 році актриса народила сина від бізнесмена Стіва Бінга.

У жовтні 2011 року Херлі оголосила про заручини з гравцем в крикет Шийномом Ворномом.

Раніше ми писали, що Елізабет Херлі порадувала шанувальників фотографіями в купальнику.

Таким чином вона своєрідно привітала своїх підписників з Днем подяки.

Підпис під фото говорить: "З Днем подяки - особливо всім, хто потрапив в кухонне рабство". Хочу подякувати сьогодні всю мою родину і друзів за те, що вони найкращі".

Нагадаємо також, що Елізабет Херлі опублікувала фото в бікіні і викликала справжній ажіотаж. Шанувальники були в захваті. Тоді знаменитість із задоволенням поділилася секретами свого приголомшливого зовнішнього вигляду в 54 роки.

Актриса розповіла, що вся справа в правильному режимі, регулярної активності та корисної їжі.

Нагадаємо, знаменитая актриса розкрила секрет своєї ідеальної фігури в 54 роки: «вся справа в…»

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