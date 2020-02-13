Известная голливудская актриса 54-летняя Элизабет Херли появилась в необычном наряде

Звезда посетила вечеринку в Индии, где появилась в прозрачном платье от Julien Macdonald, пишет Рoliteka.net. Звезда надела платье на голое тело, а интимные места прикрыли различные узоры. На ее шее красовалось большое ожерелье, а на голове блестела тиара.

Наряд подчеркнул идеальные изгибы знаменитости.

Известно, что актриса отдохнула в компании друзей в Джайсалмере - городе посредине Великой индийской пустыни.

Снимки артистка обнародовала в сети и получила массу комплиментов от поклонников.

Только за день публикация артистки собрала почти 75 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Элизабет прекрасно выглядит и очень сексуальна, общем: "Божественна!".

Напомним, Элизабет Херли приобрела особую популярность после выходов фильмов об Остине Пауэрсе, а также, когда сыграла дьявола в картине "Ослепленный желаниями".

Недавно актриса играла главную роль в сериале "Члены королевской семьи".

Известно, что личная жизнь Херли была бурной. Несколько лет она состояла в отношениях с актером Хью Грантом. Четыре года (с 2007 по 2011) была замужем за бизнесменом Аруном Найаром.

Известно, что в 2002 году актриса родила сына от бизнесмена Стива Бинга.

В октябре 2011 года Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном.

Ранее мы писали, что Элизабет Херли порадовала поклонников фотографиями в купальнике.

Таким образом она своеобразно поздравила своих подписчиков с Днем благодарения.

Подпись под фото гласит: "С Днем благодарения - особенно всем, кто попал в "кухонное рабство". Хочу поблагодарить сегодня всю мою семью и друзей за то, что они лучшие".

Напомним также, что Элизабет Херли опубликовала фото в бикини и вызвала настоящий ажиотаж. Поклонники были в восторге. Тогда знаменитость с удовольствием поделилась секретами своего потрясающего внешнего вида в 54 года.

Актриса рассказала, что все дело в правильном режиме, регулярной активности и полезной еде.

Напомним, знаменитая актриса раскрыла секрет своей идеальной фигуры в 54 года: «Все дело в…»

Как сообщала Politeka, раздетая голливудская красавица посветила идеальным телом на камеру: "мечта каждого мужчины"

Также Politeka писала, что известную актрису без белья поймали на балконе: откровенные фото слили в сеть.