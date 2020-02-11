Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, засвітила зайве під час фотосесії в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на її сторінку в Instagram.

«СКІЛЬКИ ВИ БАЧИТЕ НІГ НА ФОТОГРАФІЇ ? 🙉 Пишемо цифру», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Омович застигла в пікантній позі. Як можна помітити, дівчина в абсолютно прозорому топі і коротеньких шортах. При цьому її прихильники стверджують, що кумир засвітив зайве.

«Тільки сі*ьки і я переміг», «а сосочок-то видно», «Сосочок здається визирає», «Супер вдала поза, дуже красива», «Вау, дещо випало…», «красиво стирчить, нічого не скажеш», «Здається, щось стирчить», «Сосочок detected, хіхі. Олена, Ви як завжди розкішні», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна київська модель Олена Омович показала свою фігуру в міні-купальнику

На знімку модель позує в мініатюрному рожевому купальнику. Верхня частина купального костюма ледь прикриває пишні груди Омович, а плавки настільки низькі, що прикривають зовсім небагато тіла дівчини. На фото видно струнку фігуру Омович і плоский живіт.

«Де б ви зараз хотіли опинитися? Пишіть перше, що прийде в голову. Я почну. Гаваї», - написала дівчина, закликаючи прихильників ділитися з нею своїми мріями.

«Ібіца», «Мальдіви», «Балі», «Мексика», «Куди завгодно, лише б не на роботі», - пишуть шанувальники Олени в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян Олена Омович з подругою влаштували фотосесію для дорослих: ідеальний ракурс.

Також Politeka писала, що Олена Омович без сорому побешкетувала із блискавкою на кофті: в цьому ракурсі видно всі.