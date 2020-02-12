Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий ролик в Инстаграме

На кадрах видно, як Кумейко танцює в чорному боді і великих чоботях. Видно, що знімали Анастасію на студії. На задньому плані видніється різна техніка для зйомок, а також велике вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зробив діло - танцюй сміливо. Сьогодні здійснилася моя давня мрія - зйомка. Вже не можу дочекатися, коли поділюся результатами. Хоча у мене стільки #backstage , що вистачить на місяць", - написала Анастасія.

Фанати встигли подивитися ролик дві тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Прекрасна координація ,браво", "Моя ти ялинка!", "Ну закохала нас за вуха", "Як круто".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала себе в новому образі.

На фото Кумейко позує в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала неймовірну розтяжку ніг.

На кадрах можна побачити, як Кумейко під музику показує, що навчилася робити ногами в спортзалі. Вона сиділа на підлозі і виконувала різні елементи. При цьому Анастасія була в лосинах і чоботях. На тлі можна побачити дзеркало, вінілові платівки, а також сходи.

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