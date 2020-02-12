Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый ролик в Инстаграме

На кадрах видно, как Кумейко танцует в черном боди и больших сапогах. Видно, что снимали Анастасию на студии. На заднем фоне виднеется различная техника для съемок, а также большое окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сделал дело- танцуй смело. Сегодня исполнилась моя давняя мечта - съёмка. Уже не могу дождаться, когда поделюсь результатами. Хотя у меня столько #backstage , что хватит на месяц", - написала Анастасия.

Фанаты успели посмотреть ролик две тысячи раз и написали несколько комментариев:

"Прекрасная координация ,браво", "Моя ты ёлочка!", "Ну влюбила нас по уши", "Как круто".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала себя в новом образе.

На фото Кумейко позирует в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала невероятную растяжку ног.

На кадрах можно увидеть, как Кумейко под музыку показывает, что научилась делать ногами в спортзале. Она сидела на полу и выполняла различные элементы. При этом Анастасия была в лосинах и сапогах. На фоне можно увидеть зеркало, виниловые пластинки, а также лестницу.

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