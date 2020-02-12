Відома американська співачка Селена Гомес здивувала зовнішністю поблизу

Красуня показала кілька селфы в мережі, на яких продемонструвала свій новий макіяж і зачіску в стилі Мерилін Монро. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Селена Гомес накрутила великі кучері, а також зробила макіяж в стилі 90-х: яскрава персиково-карамельна помада, стрілки і золоті тіні. Брови вона майже не чіпала.

Красуня доповнила свій образ масивними кільцями під золото, а одягнена вона була в звичайний сірий светр під горло.

Явно красуня тільки збиралася кудись, а вирішила одягатися вона в останню чергу.

Вона опублікувала три селфі, схожих один на одного, але в різних позах: на першому вона опустила підборіддя, і дивиться в камеру трохи з-під лоба, зробивши «погляд хижачки», на другому – відкинула підборіддя і відкрила трішки губи, а на третьому селфі нахилила голову і трохи підняла куточки губ.

Незважаючи на «звичайність» нових фото на сторінці знаменитої співачки, її селфи набрали понад 3,2 мільйонів відміток «мені подобається» і сотні тисяч коментарів.

Під фото шанувальники Селени подарували їй багато компліментів.

«Улюблена зачіска», «за лаштунками наступного музичного кліпу.? .. так сістер», «Гарна», «Вау», «ти одна на мільярд, дитинко 😏», «найкрасивіша жінка в світі», «Твій колір сяє, твоє волосся схожі на квіти, і мені подобається, як ти одягаєшся в такий светр», «Ваша краса вічна і завжди виходить зсередини, показуючи нам справжню красу. Ви – дивна молода жінка, яка пишається тим, що ви пережили. Завжди залишайтеся вірними собі, і ви ніколи не помилитеся.», – пишуть користувачі мережі в коментарях Селени.

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