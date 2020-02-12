Найкрасивіша жінка в світі минулого року за версією світового глянцю і супермодель – Белла Хадід, впала в дитинство і скорчила мордочку біля дзеркала

Топ-модель вразила на цей раз довгими локонами і грайливим настроєм. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

На свіжих кадрах, які опублікувала Белла, вона позує у ванній кімнаті, у важкому сукня з чорної теплої тканини, схожої на штучний хутро, а також з яскравим макіяжем і довгими нарощеним волоссям, красиво укладеними в зачіску на бік. Образ красуні доповнюють довгі сережки і заколочки на скронях.

Белла Хадід на першому фото висунула язик, а на другому просто дивиться вгору очима з пишними чорними віями.

Вона підписала фото словами, які дослівно не перевести. Але можна здогадатися, що вона мала на увазі, що любить перетворюватися в дитини, коли залишається одна в кімнаті.

В коментарях моделі позаздрили і в черговий раз нагадали, яка вона красуня.

«Попелюшка? Це ти?», «Що б ти зробила, якщо б ти була сама в кімнаті зі мною ???», «Ангел», «Твої волосся», «Самий милий кошеня», «Нереальна», «Вау», «красуня», «люблю тебе», «Боже мій, красуня💞💞», – написали в мережі.

Нагадаємо, що Белла Хадід показала, як красується в знаменитому Музеї природної історії в США. Белла вийшла на подіум в лаковому бра, широких штанях, і накидці на плечі. Волосся стрункої красуні-артистки були зібрані, на обличчі - мінімум макіяжу, образ доповнили масивні.

На показі одного з найвідоміших, зокрема в США, модних брендів, супер-модель просто сяяла: холодний погляд, майстерний крок на подіумі, впевненість у собі - нічого, як зазначили її фани в мережі, зайвого. Але деякі її фолловери відзначили, що образ занадто грубий, мовляв, до такого способу зухвалому - тільки батога не вистачає.

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