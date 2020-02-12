Самая красивая женщина в мире прошедшего года по версии мирового глянца и супермодель – Белла Хадид, впала в детство и скорчила мордашку возле зеркала

Топ-модель поразила на этот раз длинными локонами и игривым настроением. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

На свежих кадрах, которые опубликовала Белла, она позирует в ванной комнате, в тяжелом платье из черной теплой ткани, похожей на искусственный мех, а также с ярким макияжем и длинными нарощенными волосами, красиво уложенными в прическу на бок. Образ красотки дополняют длинные серьги и заколочки на висках.

Белла Хадид на первом фото высунула язык, а на втором просто смотрит вверх глазами с пышными черными ресницами.

Она подписала фото словами, которые дословно не перевести. Но можно догадаться, что она имела ввиду, что любит превращаться в ребенка, когда остается одна в комнате.

В комментариях модели позавидовали и в очередной раз напомнили, какая она красотка.

«Золушка? Это ты?», «Что бы ты сделала, если бы ты была одна в комнате со мной ???», «Ангел», «Твои волосы», «Самый милый котенок», «Нереальная», «Вау», «красотка», «люблю тебя», «Боже мой, красотка💞💞», – написали в сети.

Напомним, что Белла Хадид показала, как красуется в знаменитом Музее естественной истории в США. Белла вышла на подиум в лаковом бра, широких штанах, и накидке на плечи. Волосы стройной красавицы-артистки были собраны, на лице - минимум макияжа, образ дополнили массивные.

На показе одного из самых известных, в частности в США, модных брендов, супер-модель просто блистала: холодный взгляд, мастерский шаг на подиуме, уверенность в себе - ничего, как отметили ее фаны в сети, лишнего. Но некоторые ее фолловеры отметили, что образ слишком грубый, мол, к такому образу дерзкому - только кнута не хватает.

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