Фінтес-модель Ана Чері продемонструвала свої принади в одному купальнику
Красуня часто хвалиться своєю фігурою на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.
Модель з'явилася у красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон.
Красуня спустила лямки жовтого верху та стиснула великі груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику.
На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і стальним пресом. Як же тут жарко від такого способу.
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Варто відзначити, що Ана позує з розпущеним волоссям, а її образ завершують різні аксесуари, в тому числі окуляри.
В пості Чері повідомила, що на її сайті з'явилися нові фото.
"Хорошої неділі 😉💕🔥💕🔥... подивіться ексклюзивні знімки з Багамських островів", - написала модель.
За 18 годин пост Ані зібрав понад 245 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали Ані, що вона гаряча дівчина і їм сподобався її яскравий купальник.
Нагадаємо, Ана Чері позувала в ліфчику і трусиках, які вигідно підкреслили її об'єми.
Крізь тонке мереживо неможливо не помітити груди знаменитості.
Лямки на грудях не тільки виділили їх, але і трохи підняли.
Зірка пильно подивилася в камеру і прочинила губи. На її обличчі - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи.
В руці модель тримала трояндочку на довгій ніжці.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в короткому блискучому платті золотого кольору.
Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, чим зробила образ більш гарячим.
Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила підписників. На ньому фітнес-модель позує стоячи біля гоночної машини, спустивши штани і показавши трусики.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.