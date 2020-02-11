Модель показала все своє багатство

Фінтес-модель Ана Чері продемонструвала свої принади в одному купальнику

Красуня часто хвалиться своєю фігурою на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Модель з'явилася у красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон.

Красуня спустила лямки жовтого верху та стиснула великі груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику.

На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і стальним пресом. Як же тут жарко від такого способу.

Варто відзначити, що Ана позує з розпущеним волоссям, а її образ завершують різні аксесуари, в тому числі окуляри.

В пості Чері повідомила, що на її сайті з'явилися нові фото.

"Хорошої неділі 😉💕🔥💕🔥... подивіться ексклюзивні знімки з Багамських островів", - написала модель.

За 18 годин пост Ані зібрав понад 245 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали Ані, що вона гаряча дівчина і їм сподобався її яскравий купальник.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в ліфчику і трусиках, які вигідно підкреслили її об'єми.

Крізь тонке мереживо неможливо не помітити груди знаменитості.

Лямки на грудях не тільки виділили їх, але і трохи підняли.

Зірка пильно подивилася в камеру і прочинила губи. На її обличчі - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи.

В руці модель тримала трояндочку на довгій ніжці.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в короткому блискучому платті золотого кольору.

Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, чим зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила підписників. На ньому фітнес-модель позує стоячи біля гоночної машини, спустивши штани і показавши трусики.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.