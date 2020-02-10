Велики груди є мрією багатьох дівчат, однак володарка 14 розміру поетеса Лана Медингер визнає, що не все так просто з такою красою

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини

"Мега-груди 14 розміру. Автор пристрасних поезій. Модель. Шоувумен", - так підписала свою сторінку в соцмережі колишня учасниця шоу "Давай одружимося" Лана Медингер.

Дівчина явно не упускає можливості заробити на своєму природному "богатстві", часто з'являється в телешоу і дає рекламу на своїй сторінці в Instagram, де у неї близько 50 тис абонентів.

Користувачі хвалять Лану та восторгаються формами.

"Женщина мечта", " Шикарная киск", " Богиня. Обожаю. Ты настоящая. Сложно тебя охарактерезовать. Знаю точно; добрая, честная-больше не не надо. Ты та, которая является собой. Нет слов......Буся"" фото для обложек журнала", " Ланочка вы очень красивая , я тащусь от вашей внешности "

Не так давно Лана взяла участь у шоу «Андрій Малахов. Прямий ефір», де розповіла про стосунки з актором Філіпом Бароном з серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів». Справа закінчилася неприємністю, актор зайняв в неї велику суму грошей і пропав.

За словами дівчини, величезни груди вона успадкувала від мами та бабусі, які також володіли значними розмірами. «У неї, тітки великий бюст. Це пішло від бабусь і прабабусь, причому як з маминої, так і батькової сторони. От же ж пощастило! , — поділилася поетеса інформацією з виданням «СтарХит».

Лана ж передала свої гени доньці, у якої, за її словами, теж "все з цим добре".

Дівчина зізнається, що раніше у неї були комплекси щодо зовнішності, але потім вона навчилася приймати себе. «Зараз ні за що не ляжу під ніж хірурга, я дуже задоволена собою. Так, є незручності, але до всього звикаєш», впевнено заявляє вона.

Також Лана розповіла, що заради бюста йде на безліч незручностей при виборі одягу. Втім, вони не дуже засмучують Лану і їй подобається увагу чоловіків і заздрість жінок.

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