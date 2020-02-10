Большая грудь является мечтой многих девушек, однако обладательница 14 размера поэтесса Лана Медингер признает, что не все так просто с такой красотой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки

"Мега-грудь 14 размера. Автор страстных стихов. Модель. Шоувумен", - так подписала свою страницу в соцсети бывшая участница шоу "Давай поженимся" Лана Медингер.

Девушка явно не упускает возможности заработать на своем природном "достоинстве", часто появляется в телешоу и дает рекламу на своей странице в Instagram, где у нее около 50 тыс подписчиков.

Комментарии к фото в основном восторженные, причем, как от мужчин, так и от женщин.

"Женщина мечта", " Шикарная киск", " Богиня. Обожаю. Ты настоящая. Сложно тебя охарактерезовать. Знаю точно; добрая, честная-больше не не надо. Ты та, которая является собой. Нет слов......Буся"" фото для обложек журнала", " Ланочка вы очень красивая , я тащусь от вашей внешности "

Не так давно Лана приняла участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказала об отношения с актером Филиппом Бароном из сериала «Улицы разбитых фонарей». Дело закончилось неприятностью, актер занял у нее крупную сумму денег и пропал.

По словам девушки, огромную грудь она унаследовала от мамы и бабушки, которые также обладали внушительными размерами. «У нее, тети большой бюст. Это пошло от бабушек и прабабушек, причем как с маминой, так и папиной стороны. Вот же повезло! , — поделилась поэтесса информацией с изданием «СтарХит».

Лана же передала свои гены дочери, у которой, по ее словам, тоже "все с этим хорошо".

Девушка признается, что ранее у нее были комплексы относительно внешности, но потом она научилась принимать себя. «Сейчас ни за что не лягу под нож хирурга, я очень довольна собой. Да, есть неудобства, но ко всему привыкаешь», — уверенно заявляет она.

Также Лана рассказала, что ради бюста идет на множество неудобств при выборе одежды. Впрочем, они не слишком огорчают Лану и ей нравится внимание мужчин и зависть женщин.

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