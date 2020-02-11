Турецька акторка Нур Феттахоглу, що отримала популярність після виходу серіалу "Величне століття", опублікувала свіже фото в Instagram
Зірка постала у вбранні в східному стилі, а поруч з нею була дитина, пише Politeka.net.
Актриса з "Величного століття" позувала у спідниці бежевого кольору і топі з довгими рукавами. Наряд ідеально підкреслив плоский живіт і тонку талію артистки. Крім того, глибоке декольте топа трохи привідкрило груди зірки: "Краса нереальна".
Спідниця була напівпрозорою, крізь неї була помітна ніжка артистки, яку вона підняла.
Завершили її образ аксесуари. Зірка розпустила довге руде волосся і відкрила рот. Її великі очі були спрямовані кудись вперед.
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Дівчинка, яка стоїть поруч, була також у спідниці і футболці, на талію вона підв'язала яскраву хустку, як роблять циганки.
По всій видимості, обох сфотографували під час виконання танцю.
"Моя подружка... найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною...", - підписала знімок зірка.
За 15 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Нагадаємо, Нур Феттахоглу зіграла роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан.
Зірка часто ділиться з шанувальниками фото в аккаунті Instagram.
Так, нещодавно артистка опублікувала знімок, на якому постала без грама макіяжу.
Красуня виглядає сонною і, мабуть, намагається прокинутися з допомогою кави, порожня чашка з-під якої стоїть на столику перед нею.
Нур зібрала волосся в пучок, на ній біла футболка і чорні штани.
Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу постала на чорно-білому кадрі сидячи навпочіпки на стільці. По обличчі актриси можна зрозуміти, що вона не в найкращому настрої.
"Самотність не означає, що навколо немає людей.", - процитувала вона психіатра і педагога Карла Густава Юнга в підписі до світлини.
Шанувальники актриси активно підтримали її в коментарях і висловили слова підтримки і любові до неї.
Нагадаємо, Нур Феттахоглу продовжує зніматися в турецьких серіалах, а часом і в рекламних роликах.
В особистому житті актриси зараз все в порядку. Вона вийшла заміж за бізнесмена Левента Везироглу, якому у 2016 році народила доньку Елісу.
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