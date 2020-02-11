Турецкая актриса Нур Феттахоглу, получившая популярность после выхода сериала "Великолепный век", опубликовала свежее фото в Инстаграм

Звезда предстала в наряде в восточном стиле, а рядом с ней был ребенок, пишет Politeka.net.

Актриса из "Великолепного века" позировала в юбке бежевого цвета и топе с длинными рукавами. Наряд идеально подчеркнул плоский живот и тонкую талию артистки. Кроме того, глубокое декольте топа немного приоткрыло грудь звезды: "Красота нереальная".

Юбка была полупрозрачной, сквозь нее была заметна ножка артистки, которую она приподняла.

Завершили ее образ аксессуары. Звезда распустила длинные рыжие волосы и приоткрыла рот. Ее большие глаза были направлены куда-то вперед.

Девочка, стоящая рядом, была также в юбке и футболке, на талию она подвязала яркий платок, как делают цыганки.

По всей видимости, обеих сфотографировали во время исполнения танца.

"Моя подружка... лучшее, что когда-либо случалось со мной...", - подписала снимок звезда.

За 15 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Нур Феттахоглу сыграла роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан.

Звезда часто делится с поклонниками фото в аккаунте Инстаграм.

Так, недавно артистка опубликовала снимок, на котором предстала без грамма макияжа.

Красотка выглядит сонной и, видимо, пытается проснуться с помощью кофе, пустая чашка из-под которого стоит на столике перед ней.

Нур собрала волосы в пучок, на ней белая футболка и черные брюки.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу предстала на черно-белом кадре сидя на корточках на стуле. По лице актрисы можно понять, что она не в лучшем настроении.

"Одиночество не означает, что вокруг нет людей.", - процитировала она психиатра и педагога Карла Густава Юнга в подписи к снимку.



Поклонники актрисы активно поддержали ее в комментариях и высказали слова поддержки и любви к ней.

Напомним, Нур Феттахоглу продолжает сниматься в турецких сериалах, а порой и в рекламных роликах.

В личной жизни актрисы сейчас все в порядке. Она вышла замуж за бизнесмена Левента Везироглу, которому в 2016 году родила дочь Элису.

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