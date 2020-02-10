Найкрасивіша жінка світу минулого року за версією світового глянцю - Белла Хадід, вразила своїм виходом на подіум

Топ-модель продемонструвала, чому її називають не тільки красивою, але і справжнім професіоналом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

Так на нових, опублікованих Белою фото і відео, вона красується в знаменитому Музеїй природної історії в США. Белла вішла на подіум у лаковому бра, широких штанях, і накидці на плечі. Волосся стрункої красуні-артистки було зібране, на обличчі - мінімум макіяжу, образ доповнили масивні сережки у вухах.

На показі одного з найвідоміших, зокрема в США, модних брендів, супер-модель просто сяяла: холодний погляд, майстерний крок на подіумі, впевненість у собі - нічого, як зазначили її фани в мережі, зайвого.

Але деякі її фолловери відзначили, що образ надто грубий, мовляв, до такого образу зухвалого - тільки батога не вистачає.

Нагадаємо, Белла вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier і інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні.

Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить в звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.

Кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Останнє відео не стало винятком. В американській модній столиці стартував Тиждень моди, де Белла Хадід бере активну участь. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

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