Самая красивая женщина в мире прошедшего года по версии мирового глянца - Белла Хадид, впечатлила своим выходом на подиум
Топ-модель продемонстрировала, почему ее называют не только самой красивой, но и настоящим профессионалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.
Так на новых, опубликованных Беллой фото и видео, она красуется в знаменитом Музее естественной истории в США. Белла вішла на подиум в лаковом бра, широких штанах, и накидке на плечи. Волосы стройной красавицы-артистки были собраны, на лице - минимум макияжа, образ дополнили массивные сережки в ушах.
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На показе одного из самых известных, в частности в США, модных брендов, супер-модель просто блистала: холодный взгляд, мастерский шаг на подиуме, уверенность в себе - ничего, как отметили ее фаны в сети, лишнего.
Но некоторые ее фолловеры отметили, что образ слишком грубый, мол, к такому образу дерзкому - только кнута не хватает.
Напомним, Белла уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья.
Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.
Каждое ее видео и снимок получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети. Последнее видео не стало исключением. В американской модной столице стартовала Неделя моды, где Белла Хадид принимает активное участие. Именно видео с подиума она показала в сети.
На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно. Макияж с акцентом на глаза и высокие каблуки дополнили ее образ.
Пользователи сети не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Беллу Хадид в комплиментах, называя ее красоткой и самой соблазнительной из всех моделей.
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