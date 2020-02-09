Відома українська виконавиця MARUV покрасувалася в непристойній позі на сцені

Російська премія М-ТВ зібрала безліч гостей, серед них була і українська співачка. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

У своїх сторіз артистка показала відверті кадри, де вона схилилася над, ймовірно, танцюристом у чорній масці, дуже схожій на предмет гардероба "ігор для дорослих". Сама ж зірка була в темних панчохах або панчохах, піджаку і капелюсі і розставила ноги прямо над чоловіком, що лежав на сцені.

Ракус фото вийшов дуже відвертим, буквально показуючим зблизька всі "переваги" пишнотілої співачки.

Зазначимо, що коментувати фото користувачі не змогли, але раніше фолловери артистки писали в коммментариях під її постами безліч всяких, як приємних, так і не дуже речей. Зокрема, що MARUV "безсоромна", "розкута", "цікава артистка" і не перестає дивувати публіку своїми сценічними образами.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анна Корсун, яку всі знають як MARUV,

показала публіці в мережі стилістичний студійний знімок, де вона позує в червоному, ймовірно, з шкір-лаку плащі. Волосся артистці уклали назад, вона впевнено дивиться прямо перед собою, але не в об'єктив камери. Але головним у публікації виявився не зовнішній вигляд артистки…

MARUV розповіла, що нещодавній випадок з пограбуванням і пропажею особистих речей – знайшов справедливе вирішення:

«Ура! Знайшли чоловіка, який мене пограбував і знайшли частину моїх речей🙌. Я навіть не вірила, що це станеться, але завдяки нашим правоохоронним органам цей чоловік був знайдений. …», - підписала артистка свій опублікований знімок.

Фолловери пораділи за свою улюбленицю і побажали їй всього найкращого:

«Шалено радий ❤ ❤Ми любимо тебе»

«Круто ж!»

«Здорово»

«Вітаю! 🙌Аня, тепер з Вас корпорат на день Поліції😁»

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть