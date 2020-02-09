Известная украинская исполнительница MARUV покрасовалась в неприличной позе на сцене
Российская премия М-ТВ принимала множество гостей, среди них - была и украинская певица. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.
В своих сториз артистка показала откровенные кадры, где она склонилась над, вероятно, танцором в черной маске, очень походящей на предмет гардероба "игр для взрослых". Сама же звезда была в темных колготах или чулках, пиджаке и шляпе и расставила ноги прямо над мужчиной, лежащим на сцене.
Ракус фото вышел очень откровенным, буквально показывающим вблизи все "преимущества" пышнотелой певицы.
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Отметим, что комментировать фото пользователи не смогли, но ранее фолловеры артистки писали в коммментариях под ее постами множество всяких, как приятных, так и не очень вещей. В частности, что MARUV "бесстыжая", "раскованная", "интересная артистка" и не перестает удивлять публику своими сценическими образами.
Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, показала публике в сети стилистический студийный снимок, где она позирует в красном, вероятно, из кож-лака плаще. Волосы артистке уложили назад, она уверенно смотрит прямо перед собой, но не в объектив камеры. Но главным в публикации оказался не внешний вид артистки…
MARUV рассказала, что недавний случай с ограблением и пропажей личных вещей – нашел справедливое разрешение:
«Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. …», - подписала артистка свой опубликованный снимок.
Фолловеры порадовались за свою любимицу и пожелали ей всего наилучшего:
«Безумно рад ❤ ❤Мы любим тебя»
«Круто же!»
«Здорово»
«Поздравляю! 🙌Аня, теперь с Вас корпорат на день Полиции😁»
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть