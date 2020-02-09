Известная украинская исполнительница MARUV покрасовалась в неприличной позе на сцене

Российская премия М-ТВ принимала множество гостей, среди них - была и украинская певица. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

В своих сториз артистка показала откровенные кадры, где она склонилась над, вероятно, танцором в черной маске, очень походящей на предмет гардероба "игр для взрослых". Сама же звезда была в темных колготах или чулках, пиджаке и шляпе и расставила ноги прямо над мужчиной, лежащим на сцене.

Ракус фото вышел очень откровенным, буквально показывающим вблизи все "преимущества" пышнотелой певицы.

Отметим, что комментировать фото пользователи не смогли, но ранее фолловеры артистки писали в коммментариях под ее постами множество всяких, как приятных, так и не очень вещей. В частности, что MARUV "бесстыжая", "раскованная", "интересная артистка" и не перестает удивлять публику своими сценическими образами.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, показала публике в сети стилистический студийный снимок, где она позирует в красном, вероятно, из кож-лака плаще. Волосы артистке уложили назад, она уверенно смотрит прямо перед собой, но не в объектив камеры. Но главным в публикации оказался не внешний вид артистки…

MARUV рассказала, что недавний случай с ограблением и пропажей личных вещей – нашел справедливое разрешение:

«Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. …», - подписала артистка свой опубликованный снимок.

Фолловеры порадовались за свою любимицу и пожелали ей всего наилучшего:

«Безумно рад ❤ ❤Мы любим тебя»

«Круто же!»

«Здорово»

«Поздравляю! 🙌Аня, теперь с Вас корпорат на день Полиции😁»

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть