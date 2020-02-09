Известная украинская исполнительница MARUV покрасовалась в неприличной позе на сцене

Российская премия М-ТВ принимала множество гостей, среди них - была и украинская певица. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

В своих сториз артистка показала откровенные кадры, где она склонилась над, вероятно, танцором в черной маске, очень походящей на предмет гардероба "игр для взрослых". Сама же звезда была в темных колготах или чулках, пиджаке и шляпе и расставила ноги прямо над мужчиной, лежащим на сцене.

Ракус фото вышел очень откровенным, буквально показывающим вблизи все "преимущества" пышнотелой певицы.

Популярные статьи сейчас

Мама Сердючки поразила видом в купальнике и без макияжа, горячие кадры: «Просто бомба!»

Больная раком Алла Мазур экстренно обратилась к украинцам, последний пост поражает: "Боритесь!"

Раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...

Массовый арест счетов украинцев: ПриватБанк объяснил, что происходит
Показать еще

Отметим, что комментировать фото пользователи не смогли, но ранее фолловеры артистки писали в коммментариях под ее постами множество всяких, как приятных, так и не очень вещей. В частности, что MARUV "бесстыжая", "раскованная", "интересная артистка" и не перестает удивлять публику своими сценическими образами.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, показала публике в сети стилистический студийный снимок, где она позирует в красном, вероятно, из кож-лака плаще. Волосы артистке уложили назад, она уверенно смотрит прямо перед собой, но не в объектив камеры. Но главным в публикации оказался не внешний вид артистки…

MARUV рассказала, что недавний случай с ограблением и пропажей личных вещей – нашел справедливое разрешение:

«Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. …», - подписала артистка свой опубликованный снимок.

Фолловеры порадовались за свою любимицу и пожелали ей всего наилучшего:

«Безумно рад ❤ ❤Мы любим тебя»

«Круто же!»

«Здорово»

«Поздравляю! 🙌Аня, теперь с Вас корпорат на день Полиции😁»

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть