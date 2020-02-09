Модель Емілі Ратаковськи продемонструвала свою фігуру у всій красі

Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковськи нерідко ділиться відвертими кадрами. Тим не менше, кожен раз їй вдається тримати фоловерів в напрузі, підігріваючи їх інтерес все новими спокусливими знімками.

Шанувальники звикли до гарячих кадрів в купальниках, костюмах, домашньому одязі. І рідкісні романтичні сімейні знімки стають приємною несподіванкою.

Кілька годин тому 28-річна красуня виклала в мережу один з таких знімків. На фото вона позує разом зі своїм чоловіком – Себастьяном Беар-МакКлардом.

Парочка з'явилася на кінопремії Spirit Awards, яка завжди проходить напередодні Оскара. Подружжя рідко виходять у світ разом, тому їх поява логічно викликала ажіотаж.

Брюнетка обрала для заходу запаморочливе міні з драпірованими рюшами на рукавах, яке підкреслило її довгі ноги. Эфектний образ доповнили чорні сандалі на високій шнурівці. А її чоловік постав перед камерами в костюмі і сонцезахисних окулярах.

Шанувальники моделі поспішили розсипатися в компліментах, при цьому багатьом сподобався такий спокусливий образ Ратаковськи.

Також раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала пікантний знімок, від якого шанувальники прийшли в повний захват.

Модель зробила селфи, лежачи у білосніжній постелі. Пружна груди так і норовила вистрибнути з кайданів вузького сукні, але Емілі не дозволила бажаючим побачити більше, ніж належить, хоч такого за нею раніше помічено не було.

Як уточнила сама Ратаковськи у підписі до фото, вона вже одягнена і повністю готова до виходу, але їй нікуди піти. І в коментарях тут же посипалися сотні пропозицій.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялись фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».