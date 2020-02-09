Британкская фотомодель Демі Роуз, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян через пишну фігуру, показала в мережі особисті кадри

Модель їхала в машині зі своєю приятелькою - також ефектною темноволосою дамою і позувала в досить відвертому вбранні. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на новому опублікованому відео зі сторіз Роуз красується, ймовірно, в сукні з глибоким декольте, очевидно, що Роуз на кадрах була без білизни - вона пристебнулась ременем безпеки, а її груди шостого розміру буквально випирали назовні.

На кадрах дівчата кокетують на камеру і їдуть кудись, як видно, вночі. Можливості прокоментувати фото у фанів Роуз не було, але вони могли відправити їй особисті повідомлення у відповідь на публікацію в сторіз.

Раніше, нагадаємо, Демі Роуз постала в одному боді коричневого кольору.

Вузьке вбрання підкреслило розкішні принади. На плечі модель накинула шаль з тонкої тканини.

Демі сперлася "п'ятою точкою" про умивальник і принадно дивиться прямо в об'єктив. Модель розпустила волосся і частина кучерів розсипалися на плечах.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі.

Модель позувала на кадрі обнявши свої груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала в міні-бікіні - груди артистки буквально випирають з-під шторок купальника, також на Роуз були мініатюрні трусики, які вона притримувала руками. Своє густе волосся пишногруда фотомодель розпустила і ефектно посміхалася на камеру.

Фоном для чергових яскравих і приваблюючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі Каліфорнії - Роуз стояла на скелях біля води.

Шанувальники артистки просто вибухнуло потоком коментарів.

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