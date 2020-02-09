Красуню сфотографували, коли вона не чекала

Американо-британська актриса Джилліан Андерсон, отримала велику популярність після виходу серіалу "Секретні матеріали", незважаючи на вік виглядає просто чудово

Про це свідчать фото, зроблені папараці на днях, пише Рoliteka.net. Зірка з'явилася в білому топі, під яким не було спідньої білизни. Груди чітко виділяється з-під відвертого наряду.

Неможливо не відзначити і шикарну фігуру: тонку талію і сталевий рельєфний прес. Дивлячись на цю жінку, не можна і подумати, що їй вже 51 рік: "Яка ягідка".

Обличчя зірки також ідеальне, ніби на ньому немає жодної зморшки. Зірка зачесала рівне біле волосся назад.

На фото артистка виглядала з балкона і дивилася кудись удалину, при цьому іноді навіть притулившись до опори.

"Нові фото Джилліан Андерсон 🔥 . І така фігура в 51 рік 😍 Хто дивився «Секретні матеріали?» 😏", - підписали автори посту.

Майже за годину публікація зібрала близько 600 лайків і кілька коментарів.

Деякі користувачі ставили смайлики у вигляді вогню, інші ж писали, що артистка: "Класна".

Нагадаємо, Андерсон згадуючи про те, як отримувала роль в "Секретних матеріалах" розповіла, що сценарій їй відразу сподобався. На думку жінки, її героїня, Дана Скаллі, була сильною, незалежною і розумною і їй дісталася така роль вперше.

Відомо, що автор серіалу Кріс Картер хотів взяти Джилліан на роль, але «Fox» бажали більш сексуальну актрису з серйозною ТВ-кар'єрою. Однак автор наполіг на своєму і в кінці кінців кінокомпанія погодилася.

Серіал тривав дев'ять сезонів, і було знято два повнометражних фільми, випущені у 1998 і 2008 році.

Джилліан отримала за роль безліч нагород, в тому числі, «Еммі», «Золотий Глобус», і дві премії Гільдії кіноакторів США в номінації «Краща жіноча роль у драматичному серіалі».

Джилліан Андерсон двічі була у шлюбі і є матір'ю трьох дітей.

У першому шлюбі 1994 року Джилліан народила дочку Пайпер Мару. Другий шлюб був бездітний, але в інших відносинах Андерсон народила двох синів: Оскара (2006 року) і Фелікса (2008 року).

Нагадаємо, світ більше не побачить «Секретні матеріали», названа причина

А ще Politeka писала, «агент Скаллі» хоче стати наступним Джеймсом Бондом (фото)

Також Politeka повідомляла, зірка "Секретних матеріалів" і не тільки: зірки з українським корінням, що підкорили Голлівуд