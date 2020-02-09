Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, получившая большую популярность после выхода сериала "Секретные материалы", несмотря на возраст выглядит просто великолепно
Об этом свидетельствуют фото, сделанные папарации на днях, пишет Рoliteka.net. Звезда предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Грудь отчетливо выделяется из-под откровенного наряда.
Невозможно не отметить и шикарную фигуру: тонкую талию и стальной рельефный пресс. Смотря на эту женщину, нельзя и подумать, что ей уже 51 год: "Какая ягодка".
Лицо звезды также идеальное, будто на нем нет ни единой морщинки. Звезда зачесала ровные белые волосы назад.
На фото артистка выглядывала с балкона и смотрела куда-то вдаль, при этом иногда даже прислонившись к опоре.
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"Новые фото Джиллиан Андерсон 🔥 . И такая фигура в 51 год 😍 Кто смотрел «Секретные материалы?» 😏", - подписали авторы поста.
Почти за час публикация собрала около 600 лайков и несколько комментариев.
Некоторые пользователи ставили смайлики в виде огня, другие же писали, что артистка: "Классная".
Напомним, Андерсон вспоминая о том, как получала роль в "Секретных материалах" рассказала, что сценарий ей сразу понравился. По мнению женщины, ее героиня, Дана Скалли, была сильной, независимой и умной и ей досталась такая роль впервые.
Известно, что автор сериала Крис Картер предлагал взять Джиллиан на роль, но «Fox» хотели более сексуальную актрису с серьёзной ТВ-карьерой. Однако автор настоял на своем и в конце концов кинокомпания согласилась.
Сериал продлился девять сезонов, и были сняты два полнометражных фильма, выпущенные в 1998 и 2008 году.
Джиллиан получила за роль множество наград, в том числе, «Эмми», «Золотой Глобус», и две премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале».
Джиллиан Андерсон дважды была в браке и является матерью троих детей.
В первом браке 1994 года Джиллиан родила дочь Пайпер Мару. Второй брак был бездетный, но в других отношениях Андерсон родила двоих сыновей: Оскара (2006 года) и Феликса (2008 года).
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