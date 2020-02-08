Емілі Ратаковскі опублікувала пікантний знімок, від якого шанувальники прийшли в повний захват

Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

Модель постійно отримує безліч захоплених коментарів від своїх підписників, після публікації на своїй сторінці нових знімків.

На цей раз Емілі опублікувала знімок зі спальні. Модель зробила селфі, лежачи у білосніжній постелі.

Пружні груди так і норовили вистрибнути з кайданів вузької сукні, але Емілі не дозволила бажаючим побачити більше, ніж належить, хоч такого за нею раніше помічено не було.

Як уточнила сама Ратаковскі у підписі до фото, вона вже одягнена і повністю готова до виходу, але їй нікуди піти. І в коментарях тут же посипалися сотні пропозицій.

Раніше модель у своїх сторіс опублікувала знімок, на якому вона зображена в образі Єви.

Красуня постала повністю гола, і інтимні місця прикриті лише пасмом волосся і руками.

Варто відзначити, що Ратаковски створила лінію одягу для американського онлайн-рітейлера Nasty Gal. Вона ж і стала головною героїнею лукбука колекції EMRATA X Nasty Gal, в яку увійшли плаття на тонких бретелях, кроп-топи, тренчи зі шкіри та вільні брючні костюми.

Також дівчина виступає на захист прав жінок на тілесність і сексуальність. Подібна філософія близька і компанії Nasty Gal.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялись фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».