Відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в чорному платті

На фото Мейхер позує в чорній сукні з великим декольте. При цьому Надія вирішила не надягати білизну. Співачка була в цей раз з пишною зачіскою. Вона фотографувала себе в дзеркало і всміхалася на камеру. Фото вийшло дуже цікавим, але вже можна помітити, що вік дає своє. Поруч можна побачити стілець, а також столик, на якому стоїть косметичка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все із-за того, що Мейхер викинула знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер поділилася фотографією зі зйомок.

Артистка підписала його «Bonjour», натякаючи на французький стиль зйомок. На фотографії Мейхер з'явилася в чорному бюст'є і золотистої кофті. Кофточку вона розстебнула показавши відвертий виріз. На знімок потрапив край нижньої білизни артистки.

Шанувальники оцінили новий знімок Мейхер, зазначивши, що 37-річна співачка не втрачає форму. Проте додали, що жінка виглядає втомленою.

«Серйозна жінка», «Сісі перші заходять», «Глибока смуток всередині..», "Надюха-вогонь мамзель", "Могутня", «Розкішна», «Да вже роки, роки», «Такі втомлені очі», «Надюша! Яка ж ти красива. Плюс до всього Ти просто розумниця сама чудесна і приваблива дівчина на землі я всією душею люблю тебе», - пишуть фоловерів.

Повідомлялося, чтчо відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком.

Так, опублікованому знімку співачка позує сидячи на стільці в елегантній кофті і плаття з вирізом. При цьому вона ефектно підняла руки, підкреслюючи тим самим соковиті форми.

Однак українці не змогли висловитися – фотографію Мейхер показала у себе в Сторіс.

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