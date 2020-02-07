Известная российская певица Анна Семенович показала, как готовится к концертам

На видео Анна позирует крупным планом в красном платье с огромным декольте. Она показывает всю свою команду и рассказывает, что они готовы к первому концерту после отпуска. На фоне можно увидеть других людей с музыкальными инструментами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это счастье после отпуска выйти на работу! Кому веселые и душевные корпоративы Звоните, не пожалеете, мы умеем зажечь. К концерту готовы", - написала под роликом Анна.

Фанаты успели посмотреть видео почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев под роликом:

"Какая Вы красивая!!!", "Отличного настроения. Будьте с нами. С нами тепло и уютно", "Ничего себе позитивщица!!!! Вот бы такую начальницу!!!!", "Аня, хорошо вам отработать с больным пальцем((", "Анечка заряжает позитивом", "Детвора", "Аня, это лучше чем то. Удачи во всём", "Агааа вино то мы увидели", "Ой! Аня, какие вы заводные!!!", "Привет! классные все на позитиве круть", "Анюта, класс, мейк у тебя красивый!!!".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Анна Семенович показала новый образ в черной шляпе.

На фото Анна села на быльце дивана в босоножках, платье в горошек, черной кофточке и шляпе. При этом стоит отметить, что декольте оказалось очень большим, в котором можно легко оценить пышные формы Семенович. На фоне можно также заметить большое окно, ковер, а также столик и кухонную мебель, скорее всего.

"До моего дня рождения осталось меньше месяца, я пока не знаю как отмечать этот легендарный для меня день. Собирать огромную тусовку из 100 человек совсем не хочется, это получится праздник для гостей , а не для меня", - написала певица.

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