Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд опублікувала новий сториз, в якому показала своє звабливе тіло
Зірка з'явилася в червоній білизні, пише Рoliteka.net.
Публікація була зроблена в стилі бумеранг. Ебі позувала в нижній білизні з бахромою. Верх обтягнув форми моделі і ледь витримує їх.
Низ був з поясом, який обгорнув тонку талію Рэтчфорд. Склалося враження, що трусики не прилягають до тіла, і трохи відходять від нього, засвітивши пікантні місця.
Не можна не звернути увагу на сталевий прес зірки. Ну, про форми вже написано, проте не сказано про стегна. Пружна п'ята точка - ще одна перевага Ебігейл, якою вона не проти похвалитися.
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Макіяж лише підкреслив красу моделі - її великі очі і пухкі губи.
Зірка позувала, тримаючи в руках троянду. Дівчина трохи зігнулася і доторкнулась до квітки. Губи модели прочинені, і вона пильно дивиться в камеру.
Загалом, виглядає Ебі просто чудово, схожа на королеву розпусти.
Модель позує в приміщенні, позаду неї видно інший букет, що стоїть у вазі.
Зазначимо, Ретчфорд з дитинства мріяла стати популярною і їй це вдалося завдяки відвертим знімкам в Instagram.
Оскільки, дівчина є фітнес-моделлю, то іноді вона робить пости на цю тему.
Примітно, що вона народилася в багатодітній родині, вона була п'ятою з семи дітей.
Нагадаємо, Ебігейл позувала у відвертій білизні, що максимально підкреслює її розкішні форми. Модель виставила руку впред і поманила пальцем.
«Йди до мене», - коротко йдеться у підписі.
Підписники бурхливо обговорили її образ і захопилися такою красою.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала у власній вбиральні на тлі взуття. Як можна помітити, на ній абсолютно нічого немає, крім туфель. Вона подивилася в камеру, її волосся було розпущене. Фото вийшло дуже гарячим.
«Нічого надіти. Імпровізована фотосессія у власній шафі», - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре привідкривало її принади.
Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.