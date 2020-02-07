Модель і інстадиву Альону Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, завдяки її вражаючим формами, викрили в фотошопі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вона постала в одній лише нижній білизні. Красуня позувала, спершись на стіну, спокусливо піднявши руки вгору і зігнувши одну ногу в коліні. На ній до непристойності відвертий ажурний бюстгальтер, крізь прозору тканину якого можна розгледіти пишну красу і трусики-"мотузки".

Світло падає на Альону певним чином - так, що на стіні поруч з нею розтягнулася не менш "космічна" тінь.

"Хто красивіше, Я, чи Тінь?🙄👋🏻", - підписала кадр модель.

Однак чари дівчини були зруйновані кількома їдкими коментарями. Уважні користувачі розгледіли величезну різницю у розмірі бюста красуні: оригінал програє тіні. Шанувальники припустили, що Альона за допомогою спеціальноъ графічної програми могла підкоригувати "бюст" тіні в бік збільшення, надавши їй бажану форму і об'єм.

Крім того, гра тіней зіграла з нею ще один злий жарт. Багатьом здалося, що у Альони неголені пахви.

"У тіні груди більше 😄"

"Подмиха" волохатою здається 😂😹"

"Фігура мрії😍"

"Тінь не відфотошопила))ми знаємо тепер як ти виглядаєш 😆😆❤"

"Тінь як то не дуже ))))"

Раніше ми повідомляли, Омович похвалилася курточкою, схожою на "кульку", яку одягла практично на голе тіло. Модель то і діло раздвигала краї куртки, показуючи шанувальникам неосяжні груди і плоский животик з пірсингом.

"Захотілося виставити відео💔 Вам більше заходять фото, або такі видосики?

Дуже крута куртка, пам'ятаю виставила її в сторіс і Директ розірвали😂🤔 тепер Хочу таку біжеву 😈", - підписала кадри модель.

Крім того, нещодавно модель підкорила мережу знімком, на якому зігнулась у відвертій позі. Альона присіла практично до підлоги, широко розставивши ноги. Дівчина, очевидно, володіє чудовою пластикою, раз змогла провернути подібне.

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