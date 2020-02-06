Популярна модель Ебігейл Речфорд змусила червоніти своїх підписників, оскільки поділилася надзвичайно відвертим знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Йди до мене», - коротко йдеться у підписі.
На знімках Ебігейл позує у сексуально-відвертій білизні, яке максимально підкреслює її розкішні форми.
«Вже біжу», «неймовірно, як можна бути такою гарною», «не можу перестати дивитися на це – просто бомба», «гаряча кицюня», «які форми – краса», «не можна бути настільки біса красивою», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила наплювати на пристойність і показала надмірно відвертий знімок.
«Нічого надіти. Імпровізована фотосессияв власній шафі», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Речфорд позує у власній вбиральні на тлі взуття. Як можна помітити, на ній абсолютно нічого немає, крім туфель. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«я не вірю, що найкрасивішої жінки у світі нічого надіти», «і не потрібно – тобі і так добре», «не припиняй так балувати нас», «божественна!», - пишуть вони.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.