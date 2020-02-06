Фінтес-модель Ана Чері вирішила порадувати підписників надзвичайно відвертим знімком з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Всі ці усмішки і веселощі лише до того моменту, поки ви не підете покриті 40 укусами від піщаних бліх 😩 Мені подобається ця фотографія, і ми грали весь день на пляжі, так що вона того варта, я думаю 😝… тепер, до речі, я більше не чешусь lol», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Чері позує просто на пляжі, втиснувши розкішні форми в крихітний наряд. Як можна помітити, дівчина нібито намагається його розв'язати.
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«Бомбезний», «Думаю, я в тебе закохався», «вау, як красиво», «вогонь!», «ти перевершила сама себе – від знімка неможливо відірватися», «дуже-дуже красива», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, американська красуня Ана Чері вже підготувалася до свята - Дня всіх закоханих.
На своїй сторінці в Instagram 33-річна фітнес-модель поділилася пікантним знімком.
На фотографії дівчина в яскраво червоному білизна, що складається з бюстгальтера, приподнимающего і без того пишні груди, трусиків і пояси для панчіх. З аксесуарів на ній – тільки золотий ланцюжок.
Модель полуоткрыла рот і дивиться з цікавістю і очікуванням кудись убік, а за спиною у неї – зв'язка червоних кульок.
«Будь готовий до дня Святого Валентина!», – підписала знімок красуня.
За перші п'ять хвилин фото Ани Чері зібрала 10 тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає. Всього ж на сторінку розкішної американки підписані 12,4 слн людей по всьому світу.
Незважаючи на те, що на цю дівчину облизуються сотні тисяч чоловіків, вона давно одружена фітнес-інструктором Беном Морлендом.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.