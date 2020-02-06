Українська та російська телеведуча Анфіса Чехова показала новий кадр і розповіла про своїх снах

На фото Чехова позує на ліжку зовсім без одягу, в усякому разі, її не видно. У цей момент вона обіймає свою собаку, французького бульдога з закритими очима і посміхається. Волосся у Анфіси були розпущені на знімку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось вже який рік мені сниться один і той же сон. Наче я раптом згадую, що в мене є друга квартира.

Я її купила якийсь час назад і чому в ній не живу.

Та я їду в цю розкішну новобудову, заходжу в квартиру, таку гарну, велику, затишну, з вікнами в підлогу, з гарними меблями. Блукаю по ній і не розумію, чому ж я в ній не живу", - написала Чехова.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Собачку як звуть? І завжди з вами спить?", "Анфіса, я думаю це на підсвідомості ви мрієте про такий квартирі) тому сниться що начебто вона є!", "Шикарне білизну. А ти на ньому просто чудова...", "Класна забарвлення, як називається?", "Вау! Таке гарне білизну і фото", "Прикольний собакен. Собака-посмішка".

Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила "реанімувати" свій Instagram, показавши себе без одягу.

Зірка поділилася жарким кадром у своєму мікроблозі, де вона з'явилася в бікіні темного кольору. Анфіса в сонцезахисних окулярах позує на тлі моря, притримуючи рукою копицю пишних волосся, які виляпав вітер. Пляжний кадр вийшов досить вдалим: телеведуча посвітила соковитими принадами, змусивши серця численних шанувальників битися швидше.

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