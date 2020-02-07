Племінниця голлівудського актора Алека Болдуіна, Хейлі, з'явилася на сторінках відомого глянсового журналу

Відомо, що дівчина вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, пара часто радує людей спільними фото, пише Politeka.net. А нещодавно красуня з'явилася на обкладинці журналу "Elle USA".

Знімками з фотосесії Хейлі поділилася в своєму Instagram. І тут розумієш, якою "коштовністю" володіє Джастін Бібер, і як же йому пощастило.

На фото зірка з'явилася в літніх образах. На першому знімку знаменитість постала в білому пляжному вбранні: шортах і майці. Хейлі поклала руки на талію і пильно подивилася в камеру, її волосся розвіяв вітер.

На іншому знімку дружина Джастіна позувала в незвичайному купальнику з зображенням пальмою гілки.

Також дівчина постала в роздільному купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру: тонку талію та інші пружні частини тіла. Хейлі виходила з води, тримаючи ласти. При тому волосся зірки було сухим.

Ще на одному знімку Хейлі позувала в жовтому вбранні з веслом і біля каяки. Образ дівчини завершували стильні окуляри.

В одному з постів дівчина розповіла, що номер з нею вийде в березні. Вона не тільки сфотографувалася, але і дала інтерв'ю. Також вона подякувала стиліста і фотографа за створені образи.

Нагадаємо, 25-річний співак Джастін Бібер розповів про страшну хворобу.

Артист не міг зрозуміти, що з ним відбувається, поки не звернувся до лікаря. Своїми проявами хвороба нагадує грип. Однак у Бібера можуть з'явитися висип, лихоманка, суглобові болі, болі в серці. У артиста - хвороба Лайма.

Примітно, що такий діагноз поставили також найкрасивішій жінки на планеті - американській супермоделі Беллі Хадід.

Багато шанувальників думали, що Бібер бореться з депресією, однак тепер з'ясувалося, чому він перебував у пригніченому стані.

Раніше ми писали, що Джастін Бібер і його дружина Хейлі увійшли в топ знаменитостей, які одружилися у 2019 році.

У списку також опинилися дочка актора Арнольда Шварценеггера, Кетрін, з Крісом Праттом, модель Хайді Клум і музикант Том Каулітц, актриса Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні, а також зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер з Джо Джонасом.

Нагадаємо, Джастін Бібер зганьбився на романтичному вечорі.

Як повідомляла Politeka, Джастін Бібер підхопив смертельну хворобу Белли Хадід: вплинуло на мозок...

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