Племянница голливудского актера Алека Болдуина, Хейли, появилась на страницах известного глянцевого журнала 

Известно, что девушка вышла замуж за певца Джастина Бибера, пара часто радует людей совместными фото, пишет Politeka.net. А недавно красотка предстала на обложке журнала "Elle USA". 

Снимками с фотосессии Хейли поделилась в своем Инстаграм. И тут понимаешь, какой "драгоценностью" владеет Джастин Бибер, и как же ему повезло. 

На фото звезда предстала в летних образах. На первом снимке знаменитость предстала в белом пляжном наряде: шортах и майке. Хейли положила руки на талию и пристально посмотрела в камеру, ее волосы развеял ветер. 

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На другом снимке жена Джастина позировала в необычном купальнике с изображением пальмой ветви. 

Также девушка предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру: тонкую талию и другие упругие части тела. Хейли выходила из воды, держа ласты. При том волосы звезды были сухими. 

Еще на одном снимке Хейли позировала в желтом наряде с веслом и возле каяки. Образ девушки завершали стильные очки. 

В одном из постов девушка рассказала, что номер с ней выйдет в марте. Она не только сфотографировалась, но и дала интервью. Также она поблагодарила стилиста и фотографа за созданные образы. 

Напомним, 25-летний певец Джастин Бибер рассказал о страшной болезни. 

Артист не мог понять, что с ним происходит, пока не обратился к врачу. Своими проявлениями болезнь напоминает грипп. Однако у Бибера могут появиться сыпь, лихорадка, суставные боли, боли в сердце. У артиста  болезнь Лайма. 

Примечательно, что подобный диагноз поставили также самой красивой женщине на планете - американской супермодели Белле Хадид.

Многие поклонники думали, что Бибер борется с депрессией, однако теперь выяснилось, почему он находился в удрученном состоянии.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер и его жена Хейли вошли в топ знаменитостей, которые поженились в 2019 году. 

В списке также оказались  дочь актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, с Крисом Праттом,  модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц,  актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, а также  звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер с Джо Джонасом.

Напомним, Джастин Бибер опозорился на романтическом вечере.

Как сообщала Politeka, Джастин Бибер подхватил смертельную болезнь Беллы Хадид: повлияло на мозг...

Также Politeka писала, что Джастин Бибер попал в топ знаменитостей, которых задерживала полиция.