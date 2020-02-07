Племянница голливудского актера Алека Болдуина, Хейли, появилась на страницах известного глянцевого журнала

Известно, что девушка вышла замуж за певца Джастина Бибера, пара часто радует людей совместными фото, пишет Politeka.net. А недавно красотка предстала на обложке журнала "Elle USA".

Снимками с фотосессии Хейли поделилась в своем Инстаграм. И тут понимаешь, какой "драгоценностью" владеет Джастин Бибер, и как же ему повезло.

На фото звезда предстала в летних образах. На первом снимке знаменитость предстала в белом пляжном наряде: шортах и майке. Хейли положила руки на талию и пристально посмотрела в камеру, ее волосы развеял ветер.

На другом снимке жена Джастина позировала в необычном купальнике с изображением пальмой ветви.

Также девушка предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру: тонкую талию и другие упругие части тела. Хейли выходила из воды, держа ласты. При том волосы звезды были сухими.

Еще на одном снимке Хейли позировала в желтом наряде с веслом и возле каяки. Образ девушки завершали стильные очки.

В одном из постов девушка рассказала, что номер с ней выйдет в марте. Она не только сфотографировалась, но и дала интервью. Также она поблагодарила стилиста и фотографа за созданные образы.

Напомним, 25-летний певец Джастин Бибер рассказал о страшной болезни.

Артист не мог понять, что с ним происходит, пока не обратился к врачу. Своими проявлениями болезнь напоминает грипп. Однако у Бибера могут появиться сыпь, лихорадка, суставные боли, боли в сердце. У артиста болезнь Лайма.

Примечательно, что подобный диагноз поставили также самой красивой женщине на планете - американской супермодели Белле Хадид.

Многие поклонники думали, что Бибер борется с депрессией, однако теперь выяснилось, почему он находился в удрученном состоянии.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер и его жена Хейли вошли в топ знаменитостей, которые поженились в 2019 году.

В списке также оказались дочь актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, с Крисом Праттом, модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц, актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, а также звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер с Джо Джонасом.

Напомним, Джастин Бибер опозорился на романтическом вечере.

Как сообщала Politeka, Джастин Бибер подхватил смертельную болезнь Беллы Хадид: повлияло на мозг...

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