Голливудская актриса Николь Кидман активно ведет свой Инстаграм, а недавнее фото никого не могло оставить равнодушным

Красотка предстала в белом платье с пышными рукавами, пишет Рoliteka.net. Николь расстегнула наряд, из которого едва не выпала оголенная грудь.

Актриса изогнулась, на кровате, чтобы продемонстрировать свои красивые изгибы.

Тонкая талия, пышные груди и бедра, красивые стройные ножки - фото вышло и откровенным, и в то же время нежным.

Николь сделала прическу, закинув волнистые волосы назад.

Образ красавицы завершил макияж с сочными губами и черными длинными ресницами.

Звезда позировала на кровати с белыми простынями.

"Ленивая среда 😉", - подписала снимок Николь.

Известно, что фото было сделано для журнала Porter.

За 13 часов пост собрал более 250 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасная", "Королева", "Вау! Мама Мия", "Я ношу это же платье!! Ты выглядишь великолепно!", "Великолепная", "Ухты, Николь, ты такая красивая!", "Боже мой! Ты идеальна. Не забывай об этом. ❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Николь Кидман попала в объектив фотографов, когда отдыхала на пляже со своим мужем Китом Урбаном.

Звезда была в ретро-купальнике нежного голубого цвета. Аккуратные рюши на лифе визуально увеличили грудь артистки, а плавки с высокой посадкой сделали ее стройнее.

Кидман выглядит сногсшибательно в 52 года. Звезда держит себя в отличной форме – она стройная и подтянутая.

Ранее мы писали, что Николь Кидман снялась для обложки известного журнала Tatler в образах из новой коллекции Dior и Giorgio Armani. Фотографом выступил гений из Нью-Йорка Джек Вотерлот.

Также знаменитость рассказала о своей бабушке, которая дала важный совет. Так, родственница рассказала Кидман, что каждому ребенку выпадает какое-то несчастье: тяжелое окружение, испытание, развод родителей.

Такие проблемы будут всегда, но самое главное, чтобы ребенка любили и он не чувствовал недостатка любви.

По словам Кидман любовь к детям непостижима, очень болезненна и чрезвычайно радостна

Напомним, что легенда Голливуда Кидман решилась на смелую фотосессию, сеть в ауте: «Меняется…»

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