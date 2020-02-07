Голливудская актриса Николь Кидман активно ведет свой Инстаграм, а недавнее фото никого не могло оставить равнодушным
Красотка предстала в белом платье с пышными рукавами, пишет Рoliteka.net. Николь расстегнула наряд, из которого едва не выпала оголенная грудь.
Актриса изогнулась, на кровате, чтобы продемонстрировать свои красивые изгибы.
Тонкая талия, пышные груди и бедра, красивые стройные ножки - фото вышло и откровенным, и в то же время нежным.
Николь сделала прическу, закинув волнистые волосы назад.
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Образ красавицы завершил макияж с сочными губами и черными длинными ресницами.
Звезда позировала на кровати с белыми простынями.
"Ленивая среда 😉", - подписала снимок Николь.
Известно, что фото было сделано для журнала Porter.
За 13 часов пост собрал более 250 тысяч лайков и много комментариев.
"Прекрасная", "Королева", "Вау! Мама Мия", "Я ношу это же платье!! Ты выглядишь великолепно!", "Великолепная", "Ухты, Николь, ты такая красивая!", "Боже мой! Ты идеальна. Не забывай об этом. ❤", - написали пользователи сети.
Напомним, Николь Кидман попала в объектив фотографов, когда отдыхала на пляже со своим мужем Китом Урбаном.
Звезда была в ретро-купальнике нежного голубого цвета. Аккуратные рюши на лифе визуально увеличили грудь артистки, а плавки с высокой посадкой сделали ее стройнее.
Кидман выглядит сногсшибательно в 52 года. Звезда держит себя в отличной форме – она стройная и подтянутая.
Ранее мы писали, что Николь Кидман снялась для обложки известного журнала Tatler в образах из новой коллекции Dior и Giorgio Armani. Фотографом выступил гений из Нью-Йорка Джек Вотерлот.
Также знаменитость рассказала о своей бабушке, которая дала важный совет. Так, родственница рассказала Кидман, что каждому ребенку выпадает какое-то несчастье: тяжелое окружение, испытание, развод родителей.
Такие проблемы будут всегда, но самое главное, чтобы ребенка любили и он не чувствовал недостатка любви.
По словам Кидман любовь к детям непостижима, очень болезненна и чрезвычайно радостна
Напомним, что легенда Голливуда Кидман решилась на смелую фотосессию, сеть в ауте: «Меняется…»
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