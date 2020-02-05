Відома модель Ебігейл Речфорд решиланаплевать на пристойність і показала надмірно відвертий знімок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нічого надіти. Імпровізована фотосессияв власній шафі», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Рэтчфорд позує у власній вбиральні на тлі взуття. Як можна помітити, на ній абсолютно нічого немає, крім туфель. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«я не вірю, що найкрасивішої жінки у світі нічого надіти», «і не потрібно – тобі і так добре», «не припиняй так балувати нас», «божественна!», - пишуть вони.

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Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися. 

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Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно. 

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час. 

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Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.