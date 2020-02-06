Топ-модель Белла Хадид засветилась в компании мужчины и голубоглазого щенка

Манекенщица показала, как развлекается в компании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Беллы Хадид, которую в прошлом году мировой глянец назвал самой красивой в мире.

Она опубликовала несколько фото. На первом в ее объятиях сидит мохнатый друг – породистый щенок с голубыми глазами. Хадид поддерживает его двумя руками, целуя в ушко. На ее пальце сияет огромный перстень с камнем, а в ушах – массивные серьги. В целом, супермодель одета обычно: теплый свитер под горло серого оттенка, гулька. Только ресницы выделяются на фоне ее образа. Модель позировала с наращёнными ресницами на фото.

Второй и третий кадр стали сюрпризом для поклонников западной красавицы: она показала своего мужчину, с которым они сидели вместе за столиком и что-то пили. Мужчину она отметила в посте. Его зовут Мэтью Вилльям, и он очень приятной наружности.

Напомним, что на днях Белла Хадид засветила прелести в раздельном купальнике с анималистическим принтом, свои волосы красавица собрала в пучок - она красовалась и на линни берега, и у бассейна, и во внедорожнике с милым песиком, а также на мостике порезвилась с подружкой и показала подкачанного красавца за столом на совместном с ее друзьями отдыхе.

Ранее сообщалось, что Белла работала для модной кампании тандема известных брендов.

Успешная модель на новом, опубликованном ею видео красуется и частично раздетой - свою обнаженную грудь она точно на камеру засветила, и в латексном наряде, и в золотистых цепях, и без одежды вовсе - только с арт-росписью на теле.

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