Топ-модель Белла Хадід показала свою струнку фігуру в крихітному купальнику

Манекенниця показала, як розважається з друзями. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram жінки, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі. Варто відзначити, що кадри з відпочинку біля океану - вийшли просто приголомшливими і краса Ізабелли - мальовничим краєвидам "не програла."

Модель покрасувалася в роздільному купальнику з анімалістичним принтом, своє волосся красуня зібрала в пучок - вона красувалася і на лінні берега, і біля басейну, і в позашляховику з милим песиком, а також на містку "скаженіла" з подружкою і показала підкачаного красеня за столом на спільному з її друзями відпочинку.

Краєвиди - просто мальовничі, а коментарів під постом Белли - море, а то й цілий океан:

"Яка ж гаряча дівчинка"

"Чорт, дівчисько, що твориш? ...Красуня"

"Дуже гаряче"

"Ангел у раю, дуже красиво, клас, словом"

Раніше ми писали про те, що Белла працювала для модного кампанії тандему відомих брендів.

Успішна модель на новому, опублікованому нею відео красується і частково оголеною - свої оголені груди вона точно на камеру засвітила, і в латексному вбранні, і в золотих ланцюгах, і зовсім без одягу - тільки з арт-розписом на тілі.

Кадри, варто відзначити, схвилювали мережу - Белла в різноманітних амплуа перед камерою була настільки хороша, стверджують її прихильники, що від екрану "просто очей не відірвати". Особливо фолооверам сподобався образ Белли "скромниці" з покритою головою, а також литий чорний лаковий латексний костюм на фігурі супер-моделі.

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