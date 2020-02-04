Топ-модель Белла Хадид показала свою стройную фигуру в крохотном купальнике

Манекенщица показала, как развлекается с друзьми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram женщины, которую в прошедшем году мировой глянец назвал самой красивой в мире. Стоит отметить, что кадры с отдыха у океана - получились просто потрясающими и красота Изабеллы - живописным пейзажам "не проиграла."

Модель покрасовалась в раздельном купальнике с анималистическим принтом, свои волосы красавица собрала в пучок - она красовалась и на линни берега, и у бассейна, и во внедорожнике с милым песиком, а также на мостике порезвилась с подружкой и показала подкачанного красавца за столом на совместном с ее друзьями отдыхе.

Виды вокруг - просто живописные, а комментариев под постом Беллы - море, а то и целый океан:

"Какая же горячая девочка"

"Черт, девчонка, что творишь? ...Красотка"

"Очень горячо"

"Ангел в раю, очень красиво, класс, словом"

Ранее сообщалось, что Белла работала для модной кампании тандема известных брендов.

Успешная модель на новом, опубликованном ею видео красуется и частично раздетой - свою обнаженную грудь она точно на камеру засветила, и в латексном наряде, и в золотистых цепях, и без одежды вовсе - только с арт-росписью на теле.

Кадры, стоит отметить, просто обескуражили сеть - Белла в разнообразных амплуа перед камерой была настолько хороша, утверждают ее поклонники, что от экрана "просто глаз не оторвать". Особенно фолооверам понравился образ Беллы "скромницы" с покрытой головой, а также литой черный лаковый латексный костюм на фигуре супер-модели.

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