Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала неймовірну розтяжку ніг

На кадрах можна побачити, як Кумейко під музику показує, що навчилася робити ногами в спортзалі. Вона сиділа на підлозі і виконувала різні елементи. При цьому Анастасія була в лосинах і чоботях. На тлі можна побачити дзеркало, вінілові платівки, а також сходи. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки під публікацією. Все із-за того, що вона була розміщена в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко блиснула розкішними формами у відвертому вбранні.

Так, Кумейко позує в чорній сорочці, яку розкриває під музику. Як можна помітити, під нею у зірки абсолютно нічого немає – співачка демонструє розкішні форми просто на камеру.

Однак шанувальники Кумейко були безмовні, хоча і активно лайкали відеоролик.

Повідомлялося, що розкішна екс-Nikita Анастасія Кумейко в одному халаті влаштувала відверті танці на камеру.

«Гра на виживання», - коротко підписано відео.

На кадрах Кумейко позує в одному халаті, виконуючи гарячий танець з пилкою в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Небезпечна жінка», «промайне блискавка і не тільки, коли я трохи злюся», «до такої сусідці страшно ходити за сіллю», «мене головне не топити», «не балуйся», «це щось нове», «наочний приклад, чому жінкам не можна давати інструмент», - написали фанати під роликом, який опублікувала Кумейко у себе на сторінці в Instagram.

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