Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес показала кадр зі своєї підготовки до очікуваної у США спортивної події

Артистка виступить з не менш відомою, ніж вона сама співачкою Шакірою в якості запрошеної зірки на відкритті мега-матчу сезону з американського футболу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Лопес.

Так на новому опублікованому фото Дженніфер Лопес позує в спортивному костюмі - облягаючих лосинах і короткому темному топі. На фото видно всі переваги фігури 50-річної зірки: сталевий прес, підкачані ноги і руки, а також сідниці.

Джей Ло позувала на репетиції - підготовці шоу, яке відбулося 2 лютого. Крім іншого, вона підняла руку вгору з мікрофоном, що дуже порадувало її фанів - деякі навіть порівняли зірку зі статуєю Свободи у Нью-Йорку.

Зазначимо, що грандіозний і так званий Супербоул відбудеться в Майамі - це один з найбільш очікуваних заходів спортивного світу в США. Мабуть, організатори вирішили доручити виступити на такого масштабу дійстві саме спортивній та цілеспрямованій Джей Ло - еталону сучасної, на думку багатьох, жінки. Можливо, справа в тому, що вона не так давно заручилася з Алексом Родріигессом - зіркою спорту, але не футболу, а бесболлу. Останній вид споорта, американці, до речі, просто обожнюють, втім футбол - вони люблять не менше.

Раніше, Джей Ло в свої вже не зовсім молоді роки вирішила покрасуватися в різноманітних і що важливо - брендових відвертих вбраннях. Серед іншого, шанувальники актриси і співачки виділили яскравий білизняний комплект або ж купальник з леопардовим принтом під пояс, "пристрасні італійські мотиви" у вигляді корсетної обтягуючої сукні на видатній фігурі співачки, а також пишне укладання і яскравий стилістичний макіяж на обличчі Джей Ло.

Фолловери по всьому світу за лічені хвилини пишуть тисячі захоплених коментарів під опублікованою добіркою, багато з них вважають Дженніфер Лопес "еталоном жіночності" і яскравим прикладом "видатної і тої, що любить своїх фанів" артистки.

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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