Незважаючи на те, що до Дня всіх закоханих ще два тижні, американська красуня Ана Чері вже підготувалася до свята

На своїй сторінці в Instagram 33-річна фітнес-модель поділилася пікантним знімком, передає Politeka.

На фотографії дівчина в яскраво червоній білизні, що складається з бюстгальтера, який піднімає і без того пишні груди, трусиків і пояса для панчіх. З аксесуарів на ній – тільки золотий ланцюжок.

Модель напіввідкрила рота і дивиться з цікавістю й очікуванням кудись убік, а за спиною у неї – зв'язка червоних кульок.

«Будь готовий до дня Святого Валентина!», – підписала знімок красуня.

За перші п'ять хвилин фото Ани Чері зібрало 10 тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає. Всього ж на сторінку розкішної американки підписані 12,4 слн людей по всьому світу.

Незважаючи на те, що на цю дівчину облизуються сотні тисяч чоловіків, вона давно заміжня за фітнес-інструктором Беном Морлендом.

За роки ведення сторінки в соцмережі Ана Чері досягла просто неймовірних успіхів. Модель працювала з такими компаніями як Monster Energy, K & N Filters, Moskova Underware і Ultimate Armwrestling League. Вона стала бренд-амбасадором Shredz, була «Інстадівчинкою тижня» в Maxim, співпрацювала з Playboy.

Сьогодні вона входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чим її обдарувала природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.